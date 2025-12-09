Carlos Martínez de paseo por Bermejo para “despejarse” por su problema de salud

Carlos “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas acusado de entorpecimiento de la investigación del crimen de su hermano “Oreja” Martínez, obtuvo la libertad tras cumplir su condena de un año y dos meses de prisión efectiva, de la cual pasó en ultimas instancias internado por problemas de salud.

Hoy, el exintendente se encuentra paseando por Bermejo, asegurando que esta “despejándose” de sus problemas de salud.

“Hace poco cuando estuve detenido me salió una enfermedad, un tumor, estamos viendo las opciones sobre una posible intervención, pero es bastante compleja” comentó a Mirador Informa.

Por lo complejo de su cuadro evalúa concurrir a clínicas en Salta o en otras provincias, además que tendría que viajar a Buenos Aires o Córdoba para realizarse dos placas de su cabeza.

Por último, dijo estar enfocado en su salud, cuidar de su familia y en ver su trabajo: “Hasta que Dios diga acá esta la solución, curarme y ver que pasa”.