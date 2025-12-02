Zigarán sobre el "Conejo" Martínez: “Pasó de estar internado a quedar libre”

El exintendente de Aguas Blancas, “Conejo” Martínez, fue puesto en libertad tras cumplir su condena de un año y dos meses de prisión efectiva, pasando previamente por prisión domiciliaria.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán a quien le consultamos por esta puesta en libertad, el padrón electoral y el temporal que azotó la zona.

“Creo que se cumplieron los pazos máximos que permitía tener a los detenidos” comentó Zigarán, a lo que dijo que se otorgaron determinadas medidas como la internación de Martínez por transitar una enfermedad.

“Pasamos de que estaba internado a liberado”, pero explicó que, según su entender, estaba agotado el tiempo que tenia que haber estado detenido y le correspondía la libertad.

Consultado por la investigación del padrón electoral en la localidad fronteriza, dijo que la llevan adelante el fiscal Ricardo Toranzos y el juez federal Bavio y que el plazo de 8 días que se le otorgó a las 2.864 personas que estaban en duda sobre su residencia, ya había vencido: “Se le otorgó el tiempo para que aclaren la situación”.

Si bien dijo no conocer como continúa desde ese momento la investigación, entiende que se deberá verificar uno por uno a estas personas para ver si son o no argentinos.

Sobre el temporal ocurrido la semana anterior, informó que todavía continúan con trabajos de despeje de ramas y desechos, lo cual les permitió llevar adelante una suerte de descacharrado.

“Arrancó muchos árboles, cayeron muchos postes. Nos encontramos con muchos vecinos colgados de la luz, así que no hay mal que por bien no venga” finalizó.