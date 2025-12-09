Fin de semana largo: Casi 200 conductores fueron detectados manejando alcoholizados en Salta

Accidente09/12/2025
controles viajes policía de Salta seguridad vial

Durante el fin de semana largo en la provincia de Salta se realizaron diferentes controles de tránsito en la provincia para prevenir accidentes viales.

Según informaron desde la Subsecretaría de Seguridad Vial, en los controles vehiculares fijos y móviles en distintos puntos de la provincia se controlaron 11724 vehículos. De ellos, fueron 1318 infraccionados, mientras que 188 viajaban con alcoholemia positiva. Se realizaron más de 8200 test de alcoholemia en la provincia.

controles viajes policía de Salta seguridad vial 2

La Subsecretaría de Seguridad Vial aseguraron que estas actividades se realizan con el objetivo de fomentar conductas responsables en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad.

