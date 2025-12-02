Destituyen a un cabo de la Policía de Salta por abandono de servicio

Desde el Ejecutivo sedispuso la destitución por cesantía del cabo de la Policía de Salta, M.A.N, tras un sumario administrativo que acreditó más de diez inasistencias injustificadas durante el año 2022. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 810, emitido por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según consta en el expediente, la situación se inició a partir de un informe elaborado por la Sección de Seguridad Vial Río Las Pavas, donde se alertó sobre la ausencia del agente en sus funciones. El reporte fue luego ampliado por la Sección de Bonificaciones, que confirmó las inasistencias reiteradas y sin justificación a lo largo del año.

Ante estos antecedentes, la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía instruyó un sumario administrativo que concluyó en la recomendación de aplicar la sanción máxima. La resolución se basó en el artículo 108 inciso b) del Decreto N.º 1490/2014, que tipifica el abandono de servicio como causal de cesantía.