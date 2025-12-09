Los posteos de Ander Herrera que indicarían su salida de Boca

Tras ser titular en los últimos partidos, sin lesionarse y con buenos ingresos en varios partidos, incluido el superclásico que vivió desde adentro, para Ander Herrera la sensación de las últimas dos fechas pudo haberle torcido la decisión definitiva de qué hará con su futuro en 2026. Y parece que el mediocampista de Boca empezó a darla a conocer.

Más allá de que no hubo pronunciamiento oficial ni suyo ni del club, el contrato que en primera instancia vence el 31 de diciembre (que tiene una cláusula de renovación automática por un año más), los dos posteos que el español realizó en las últimas horas dejaron planteada una pista más que elocuente.

Primero fue una historia con la imagen de sus tres hijas (la más pequeña nacida en Buenos Aíres durante el 2025), todas sentadas en un palco del templo y bajo la leyenda “Bosteras para siempre”. Claro, un mensaje que podía sonar a puro amor, pero en el contexto de sus dos últimos partidos en el banco y sin ingresar ni siquiera ante la necesidad, toda una señal de despedida.

Pero además, a última hora del día el volante subió otra historia, esta vez de un paisaje de Buenos Aires desde su departamento ubicado en Puerto Madero. Allí, la imagen está acompañada por un “Buenos Aires”, junto a un corazón que también parece ir en dirección a darle pie a la nostalgia. Sí, como si hubiera empezado a decir adiós.

El difícil año de Ander Herrera en Boca

En general, la experiencia de Ander Herrera en Boca no resultó hasta acá tal como lo habrá imaginado el jugador. Primero, con sus reiteradas lesiones que lo marginaron de gran parte de las competencias: fueron tres en cancha (dos de ellas con pocos minutos jugados), tres más en prácticas y una más que no terminó de definirse pero pareciera que lo afectó en la semana previa al partido anterior de Boca con Argentinos, tras la cual no volvió a jugar.

Las eliminaciones (sobre todo la de la Copa Libertadores ante Alianza Lima) también fueron dando un marco pobre a su estadía en el Xeneize, donde su mejor tarde -indudablemente- fue la del partido ante River, que lo festejó como un bostero más.

En total, Herrera jugó 17 partidos con la camiseta de Boca (sin goles), de los cuales solamente ocho los comenzó desde el minuto uno y sin haber completado ninguno de ellos. El dato más elocuente, sin embargo, es que totalizó 640 minutos en cancha, promediando 37 por cada vez que entró en un campo de juego.

La presunción de despedida, en tanto, también podría estar descartando la chance que sobrevoló el ambiente hace un par de meses y que algunas voces insisten con dejar planteado: que Ander podría ser el próximo técnico de Boca, justo cuando se volvió a poner en duda la continuidad de Claudio Úbeda. Aunque todo es futurología, tal como lo es la lectura de sus dos posteos que tienen mucha cara de fin de ciclo.