Expo Ciudad: Esperan más de 400 mil visitantes y un impacto superior a los $1.000 millones

¡La Expo Ciudad vuelve con todo y promete ser el gran plan del fin de semana para los salteños! La tercera edición se realizará este sábado y domingo 13 y 14 de diciembre, de 11 a 24 horas, en el Centro de Convenciones, en la zona sur de la ciudad.

La Municipalidad espera romper la marca de ediciones anteriores, que ya habían superado los 400 mil asistentes y generado un movimiento económico mayor a los $1.000 millones.

Según anticipó la flamante secretaria de Cultura, Deportes y Turismo, Agustina Agolio, en esta oportunidad hubo “mucha más solicitud de inscripción que en anteriores ediciones”. “La idea es seguir brindándole a los salteños la oportunidad de ir a comprar a buenos precios y pasar un fin de semana en familia", sostuvo en diálogo con InformateSalta.

La Expo reunirá a alrededor de 450 emprendedores, junto a 124 empresas en la carpa empresarial, entre ellas concesionarias con modelos nuevos, marcas que desembarcan por primera vez en la ciudad, firmas salteñas como Campo Quijano, bicicleterías, indumentaria deportiva, calzado, colchonerías y productores de la Fábrica Municipal.

A esto se suman más de 50 puestos gastronómicos, con propuestas que van desde comida árabe y hamburguesas hasta opciones saludables y café de especialidad.

“Queremos darle visibilidad a nuestros emprendedores, y que nuestras empresas puedan maximizar sus ventas"

La edición incorpora este año pantallas LED para que las empresas promocionen sus marcas dentro del predio, parte de una apuesta por modernizar la feria y mejorar la experiencia del visitante.

Cuotas sin interés y promociones

Uno de los principales atractivos serán las cuotas sin interés con tarjeta Macro y Naranja, promociones especialmente gestionadas para la Expo con el objetivo de facilitar las compras en un contexto económico complejo. “Pensamos esta Expo como una oportunidad para que los salteños puedan hacer las compras de las fiestas en un solo lugar y con buenos precios”, afirmó.

Aunque aclaró que la feria no resuelve la caída general del consumo, sí representa una oportunidad concreta para mejorar las ventas y ganar visibilidad. "La Expo ayuda a los comerciantes: muchos pudieron pagar deudas y sueldos atrasados", dijo.

Entretenimiento

Además de la propuesta comercial, la Expo Ciudad sumará entretenimiento: un sunset en el patio gastronómico, shows en vivo, parque de juegos, artistas locales y una experiencia pensada para que las familias pasen el fin de semana en el predio.

Una Expo federal

También habrá una plaza turística con municipios del interior ofreciendo promociones y paquetes para recorrer la provincia.

Más servicios

Además se ofrecerán dos servicios clave para los vecinos: el Centro de Adopciones y el Móvil de Licencias de Conducir.

Para llevarse un perrito, los interesados deberán presentar una fotocopia del DNI, un comprobante de domicilio, ser mayores de 18 años y firmar un acta de compromiso para garantizar el seguimiento y adaptación del animal.

Por otra parte, el Móvil de Licencias de Conducir atenderá en el predio el sábado 13 y domingo 14, de 14:30 a 19:30, por orden de llegada. Allí los vecinos podrán realizar su trámite de manera ágil y cercana, presentando DNI.