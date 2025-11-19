¡Justo para las fiestas! Ya tiene fecha el regreso de la Expo Ciudad, ¿cuándo será?

Luego del éxito que tuvo en ediciones anteriores, con la gran convocatoria de salteños que participaron de sus jornadas, una buena noticia e ideal para cerrar el año, será una nueva edición de Expo Ciudad, la feria de emprendedores de la Municipalidad de Salta.

Ahora, en la previa de fin de año, será los días 13 y 14 de diciembre cuando Expo Ciudad volverá al predio del Centro de Convenciones de la Capital, para que los salteños puedan ir a pasear, disfrutar, divertirse, comer algo rico, además de comprar en todos los stands de marcas, empresas y demás participantes.

Al respecto Darío Pellegrini, de la Cámara de Pymes, habló con Multivisión Federal donde se mostró contento de esta nueva posibilidad que tienen para que, junto con la Municipalidad, puedan articular esta feria, ayudando al movimiento comercial en tiempos difíciles, permitiendo también un momento de diversión.

“Juntamos la diversión, la distracción, a la familia que no puede viajar porque también es un lugar de reacción múltiple, puede esparcirse en este lugar de recreación múltiple, la familia encuentra un lugar donde esparcirse mientras se genera consumo”, expresó Pellegrini.

En este punto reconoció que “ha sido un año difícil, nos está costando muchísimo, pero no perdemos las esperanzas, la unión es la clave y no podemos decirle no a ninguna oportunidad, queremos trabajar desde adentro también”.

Por su parte, la secretaria de Gobierno Municipal, Agustina Agolio, se mostró contenta de esta articulación para que Expo Ciudad pueda volver a concretarse. “Organizamos con la Cámara este evento, para darle visibilidad e impulsar a las empresas, a los emprendedores, en un evento con espectáculos, parque de juegos, con ofertas bancarias pensando en las fiestas, los que quieran inscribirse aún pueden hacerlo”, ponderó.