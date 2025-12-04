Cambios en el gabinete: Durand achica estructura y prepara una gestión más dinámica

Al frente de la Secretaría de Gobierno asumiría el abogado y periodista, Nicolás Martorell. Mientras que Agustina Agolio concentraría las áreas de Turismo, Cultura y Deportes bajo una sóla secretaría. Con estos cambios, el intendente buscaría achicar la estructura y dinamizar la gestión de cara a los vecinos.

En el organigrama actual, la Agencia de Cultura, en manos de Ariana Benavidez; y el Ente de Turismo a cargo de Fernando García Soria estaban como dependientes de la Jefatura de Gabinete. En tanto la Agencia Salta Deportes, cuyo titular es Ezequiel Barraguirre dependía de una Coordinación General.

Por estas horas, el intendente Emiliano Durand analiza cambios en el gabinete municipal. El objetivo sería optimizar la estructura municipal y dinamizar la gestión de cara a la segunda etapa del mandato.

Nicolas Martorel es abogado especializado en derecho previsional, periodista y consultor. Desde hace años acompaña a Emiliano Durand en diversas actividades.