¡Más punteros que nunca! En un partidazo, Salta Basket venció a Colón ante un Delmi colmado

En su última presentación del año en el Delmi, Salta Basket venció 77-74 a Colón de Santa Fe y se subió a la cima de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

Desde el arranque, el duelo mostró la misma paridad que en el primer choque disputado en Santa Fe. Marcas duras, alto goleo en el segundo cuarto y un marcador que cambió de dueño varias veces dejaron la primera mitad con ventaja mínima para la visita (40-41).

En Salta, Hunter, Binda, Linares y Álvarez llevaron la carga ofensiva, mientras que del lado santafesino respondieron González, Ponce y Lozano. El tercer cuarto no hizo más que reforzar la tensión: terminó igualado en 23 y obligó a los hinchas a aguantar el corazón en la mano.

Sin el interno Maxi Torino, los dirigidos por Ricardo De Cecco encontraron respuestas en Gómez y Abdala, que encendieron al Delmi con triples clave. En el minuto y medio final, un bombazo de Tomás Gómez le dio a Los Infernales una luz de ventaja que sería decisiva.

Colón no se entregó. Bautista Fernández, apagado en la primera parte, apareció en el cierre para mantener con vida al Sabalero. A falta de 22 segundos, Salta ganaba 77-74 y tenía la pelota. La jugada preparada no salió, Colón recuperó y tuvo su última chance con un tiro de Ponce que quedó corto. El Delmi explotó: triunfo, festejo y liderazgo firme en la Norte.

Lo que le queda a Salta antes del receso

13/12: Estudiantes (T) vs Salta Basket – 20:00 (Coco Ascarate)

14/12: Independiente (Sgo. del Estero) vs Salta Basket – 21:30 (Israel Parnas)

16/12: Sportivo Suardi vs Salta Basket – 21:00 (El Gigante de la Avenida)