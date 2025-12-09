Los Infernales se despiden del año en casa frente a Colón de Santa Fe

Tras una destacada gira por La Rioja, donde venció a Fusión Riojana (87-80) y a Amancay (75-71) Salta Basket se despedirá del 2025 ante su público enfrentando a Colón de Santa Fe en el Estadio Delmi, desde las 21.30, por una nueva fecha de La Liga Argentina.

Colón, por su parte, buscará estirar su buena racha después de ganar sus últimos tres encuentros.

Los dirigidos por Ricardo De Cecco se mantienen en los primeros puestos de la Conferencia Norte, con un sólido registro de 6 triunfos y 2 derrotas.

Las entradas estarán disponibles una hora antes del partido en las boleterías del Delmi, a un valor de 8.000 pesos, abonables en efectivo, tarjeta o transferencia. También se pueden adquirir vía la plataforma Basquet.ID.