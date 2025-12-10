Preparan el ajuar para el primer bebé que nazca en Salta en 2026

Como cada inicio de año la fundación Instituto para el Desarrollo Social prepara el ajuar que será regalado al primer bebé de dicho año que nazca en el Materno Infantil. Este 2026, esperan la gente se sume aún más que años anteriores con regalos tanto para el bebé como para la mamá.

InformateSalta dialogó con Federico Núñez Burgos, parte de la fundación y destacó: "Lo hacemos hace 17 años. Es una iniciativa que nace desde la importancia que tiene un nacimimiento, la vida. Es un reconocimiento y una bienvenida a los niños, que se representan en el primer bebé, pero que son todos los niños que nacen día a día en nuestra ciudad".

Insistió en que: "Es un llamado a nuestros adultos, que tenemos que hacer sociedades más lindas, más amables, más pacíficas, con mejor ambiente para que nuestras generaciones futuras crezcan sanos, fuertes, plenos y libres. Ese es el mensaje que tiene la entrega del ajuar al primer bebé cada año".

En cuanto a las donaciones: "Pedimos que sean juguetes, pañales, ropa, coche, cuna, alimentos, productos de limpieza, aceites, oleos, toallitas húmedas y para la mamá también. Quizas hay cosas que no son para el primer día pero van creciendo y la van utilizando. Se comunican con nosotros y coordinamos la entrega".

Recordó que un año recibieron de una mujer alrededor de 20 pares de escarpines. Tienen tiempo hasta el día 29 de Diciembre para regalar algo para el ajuar, para lo cual deben comunicarse al 3874620955 para coodinar entrega la cual será en Pueyrredón 559, 1Piso.