Volcó un camión en Villa Floresta y el conductor debió ser asistido por el SAMEC

Volcó un camión en Villa Floresta y el conductor debió ser asistido por el SAMECAccidente10/12/2025
El hecho ocurrió en el acceso a la ciudad de Saltad, donde un camión cargado de trigo perdió el control y terminó volcando.
Según declararon vecinos a Frente a Frente, el conductor se dirigía hacia la ciudad de Salta cargado de trigo cuando se habría quedado sin frenos, por lo que terminó volcando sobre sobre Avenida Circunvalación a metros de calle Allende, en Villa Floresta.
El conductor debió ser asistido por el SAMEC y la policía de Salta, quienes tras los hechos se presentaron en el lugar. Personal de criminalística será el encargado de determinar las razones del incidente.
