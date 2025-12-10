¿Vivís en B° Las Leñas 1? Se prohibió estacionar en algunas calles

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la ciudad de Salta oficializó, mediante la Resolución N° 0142, la prohibición de estacionamiento en sectores específicos del barrio Las Leñas 1, con el objetivo de mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial en una zona identificada como de tránsito angosto y elevado.

El expediente Nº 36201–SV-2025 detalla que el pedido fue iniciado por vecinos del barrio, quienes solicitaron la restricción ante las dificultades que genera el estacionamiento en una calle de dimensiones reducidas, lo que complica la fluidez y la seguridad del tránsito vehicular.

La resolución se fundamenta además en lo establecido por las Ordenanzas Nº 14.395/12 y Nº 16.173, que facultan a la Secretaría de Tránsito a implementar acciones para preservar la seguridad vial, ordenar la circulación y proponer regulaciones que optimicen el tránsito urbano. Se dispuso:

Prohibir estacionamiento en: