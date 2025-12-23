LUP RADIO, la nueva identidad de la 94.7

Radio 94.7 Salta23/12/2025
marcelo mentesana gimnasia y tiro (3)

Desde hoy, LUP RADIO 94.7 es el nuevo nombre de la histórica señal que hasta ayer conocías como CNN Salta.

La marca evoluciona, se potencia y se vuelve 100% salteña: una radio nacida de la experiencia, sostenida por el trabajo de la familia Troka SRL y construida por comunicadores locales que creen en una manera más cercana y humana de contar lo que nos pasa.

La salida de CNN del país abrió un desafío enorme, pero también una oportunidad. LUP es esa respuesta: la continuidad de una radio que supo ganarse un lugar, ahora reinventada desde cero, con identidad propia y una mirada profundamente local.

Inspirada en la idea de que nada vuelve igual - todo se enriquece, todo sube en espiral -, LUP toma la esencia de LOOP, la transforma en una palabra nuestra y crea un concepto nuevo:  una radio que no repite, evoluciona; que no rebobina, reconecta; que no vuelve al mismo lugar, sube.

Con esta nueva etapa también se abre un proceso clave: estamos sumando voces, nuevas miradas y contenidos que ampliarán la comunidad que ya venía creciendo.

 LUP quiere ser eso: un lugar de encuentro, el punto donde la calle, el micrófono, las redes y el streaming se encuentran y cobran sentido.

LUP RADIO 94.7. La misma pasión de siempre, ahora con una identidad propia.  El punto donde todo conecta.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día