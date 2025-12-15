CNN se va del país y la 94.7 anuncia una nueva etapa con identidad propia

Tras largas negociaciones y en el marco de un proceso de reestructuración global, CNN y Argentinos Media S.A. resolvieron finalizar la operación de CNN Radio Argentina en el país.

Según la notificación oficial, las emisiones en todo el país finalizarán el 19 de diciembre de 2025 y la operación quedará oficialmente concluida el 31 de diciembre.

Desde CNN Argentina se agradeció por la colaboración, la dedicación y el profesionalismo de los equipos que sostuvieron el proyecto durante estos más de seis años en Argentina, así como a las audiencias y anunciantes que acompañaron el crecimiento de la señal en cada plaza del país.

Qué pasará con CNN Salta 94.7

Frente a la decisión de CNN de retirarse del mercado de medios en la Argentina, desde CNN Salta 94.7 adelantó que este cierre de ciclo representa, más que un final, el comienzo de una nueva etapa.

“Esta noticia representa para nosotros una nueva oportunidad de evolución y crecimiento con el compromiso firme de dar continuidad al proyecto que construimos con tanto trabajo, pasión y profesionalismo”, expresaron desde la emisora.

El equipo de la 94.7 remarcó que, así como en su momento significó un gran desafío y una enorme oportunidad traer una marca internacional como CNN a Salta, hoy se abre un nuevo capítulo para seguir escribiendo su propia historia dentro de aquello que aman profundamente: la comunicación y el periodismo.

La esencia, remarcan, no cambia:

Informar con responsabilidad

Producir contenido de calidad

Mantener un vínculo auténtico con la comunidad

“Se va la marca, pero no la esencia”, sintetizan. La radio seguirá funcionando con la misma estructura humana y editorial, mientras trabajan en el lanzamiento de una nueva marca que será presentada en las próximas semanas.

Por ahora, el mensaje es contundente: La 94.7 sigue adelante, con la misma convicción de siempre.