Bullrich denunció al "Chiqui" Tapia y Toviggino ante la CONMEBOL

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich denunció este lunes al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la CONMEBOL.

Según medios nacionales, la ex ministra de Seguridad calificó el accionar de ambos acusados de “mafioso” y aseguró que ese tipo de actividades “ensucian” al fútbol argentino.

“A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?”, cuestionó desde sus redes sociales.

En el documento, Bullrich sostuvo que tanto Tapia como Toviggino están señalados ante la Justicia por “presuntas violaciones al Comité de Ética de la CONMEBOL", y porque de todas las acciones por las que son acusados van en contra de la “integridad” y la “transparencia”.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó la senadora.