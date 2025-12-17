Paro de controladores aéreos: Hoy habrá medidas de fuerza en todo el país

Paro de controladores aéreos: Hoy habrá medidas de fuerza en todo el paísSociedad17/12/2025
Desde hoy arranca una serie de medidas de fuerza que llevarán a cabo desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).
Se espera que que los vuelos en Argentina se vean afectados a sólo unos días de Navidad. El gremio recordó que ya habían realizado interrupciones en noviembre que habían impactado en la aviación de carga, y denunció el incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la empresa. Ante la falta de respuesta a los reclamos, decidió profundizar su plan de acción.
El cronograma será el siguiente:
- Miércoles 17 de diciembre, de 8:00 a 11:00: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
- Jueves 18 de diciembre, de 16:00 a 19:00: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
- Martes 23 de diciembre, de 19:00 a 23:00: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
- Sábado 27 de diciembre, de 14:00 a 17:00: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
- Lunes 29 de diciembre, de 8:00 a 11:00: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.
