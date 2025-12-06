¿Cuánto cuesta viajar a ver a la selección en el Mundial?

El fixture de Argentina, que comparte grupo con Austria, Jordania y Argelia, prevé partidos el 16, 22 y 27 de junio, con sedes posibles entre Kansas y San Francisco para el debut; Dallas o San Francisco para el segundo encuentro; y Kansas o Dallas para el tercero. La dinámica de esta distribución geográfica obliga a ajustar reservas y evaluar diferentes combinaciones de vuelos, hoteles y paquetes turísticos, que empresas y plataformas digitales ya promocionan con múltiples propuestas.

Entre los servicios más básicos orientados a quienes buscan reducir costos, Kansas City aparece como una alternativa relevante. Un paquete para una persona, con vuelo ida y vuelta con escala desde Buenos Aires y una noche en el Homewood Suites by Hilton Kansas City Speedway con desayuno incluido, tiene un valor de $2.996.202. Para dos personas, asciende a $5.992.404. El itinerario permite sumar traslados, alquiler de auto y actividades opcionales.

Para quienes apuntan a Dallas, las plataformas consultadas ofrecen dos noches en el Sheraton Dallas Hotel by the Galleria más vuelos con Avianca, una de las aerolíneas internacionales que conecta Ezeiza con Estados Unidos. El precio por persona es de $4.458.375 y, para dos pasajeros, llega a $8.916.750. Los vuelos incluyen escalas que pueden modificar duración y conexiones según fecha y disponibilidad. Los paquetes aceptan ajustes en actividades y traslados internos.

San Francisco surge como otra opción para la fase inicial. Una propuesta destacada contempla dos noches en el RIU Plaza Fisherman’s Wharf, con desayuno, y vuelos operados por Copa Airlines con una escala técnica. El costo base es de $3.600.594 por persona, o $7.201.188 para dos viajeros. Se aclara la exclusión de la percepción RG5617 y la necesidad de calcular impuestos nacionales según normativa vigente. Los precios varían según la demanda y la disponibilidad de vuelos y hospedaje.

La elección de cada sede implica evaluar distancias y tiempos entre ciudades. Los vuelos directos desde Buenos Aires a México D.F. rondan los USD 2100 con Aeroméxico en tarifa económica. En Aerolíneas Argentinas, el costo por un viaje de dos semanas a la capital mexicana ronda $4.000.000 (aprox. USD 2700). Avianca, con escala en Bogotá, comercializa tickets para las mismas fechas por alrededor de $6.000.000, y LATAM maneja precios similares.

Para estadías cortas en hoteles de tres estrellas con vuelo directo, algunos paquetes a Ciudad de México cotizan en $2.387.754 (unos USD 1613) por seis noches; Miami figura con siete noches y vuelo por $3.404.791 (aprox. USD 2300). Vancouver requiere una inversión mayor: seis noches y vuelo con dos escalas por $5.388.720 (cerca de USD 3641). Estos valores están vinculados al primer tramo de competencia.

El gasto diario estimado para un visitante en los países anfitriones oscila entre USD 40 y USD 150, incluyendo comida, traslados, ocio, seguro de viaje y entradas. Para quienes buscan soluciones integrales, los paquetes que combinan vuelos, alojamientos, traslados y actividades pueden generar ahorros de hasta 30% respecto de las compras individuales.

Algunas empresas turísticas ofrecen propuestas completas para cubrir toda la fase de grupos. Incluyen vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires, tres entradas para los partidos, dos semanas en hoteles de cuatro estrellas, traslados a los estadios, cobertura médica, charlas y kits de bienvenida. Uno de estos paquetes se encuentra en preventa y se reestima cuando se confirmen las sedes definitivas. Tiene un precio de $12.111.930 (unos USD 8183) por persona. Otra empresa ofrece una alternativa de USD 9550 (aprox. $14.134.000), con vuelos internacionales e internos, 13 noches de hotel, traslados y obsequios.