Quién es la madre que perdió en el casino 17 millones recaudados para una fiesta de egresados

La mujer admitió su adicción al juego y reconoció que usó el dinero de los chicos de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19 de Eldorado, Misiones

Tras el escándalo que explotó en Eldorado por la mamá que apostó el dinero de la fiesta de egresados, ahora salió a la luz una de las facetas de la denunciada.

Romina Enríquez sería la administradora del blog CasinoTopsOnline, donde desde hace más de cinco años escribe artículos sobre la industria de los casinos y cómo ganar dinero con las apuestas.

En su perfil, Enríquez se presenta como una “apasionada del juego” y una “referente en el análisis de tendencias, novedades y la historia del sector”. Su blog, actualizado hasta mayo del 2023, ofrece desde análisis de casinos hasta comentarios sobre cambios normativos y tecnología aplicada al juego.

Enríquez -según sus propias palabras- “se ganó la reputación de ser una experta en la materia” y busca “proporcionar a sus lectores la información más precisa y actualizada sobre la industria, así como darles una comprensión más profunda de la historia y el contexto del juego en Argentina”.

Según pudo saber TN, el dominio del blog es /1xbetar2.com, un supuesto “representante oficial de la marca 1xBet en Argentina”. El sitio, de acuerdo a la información que brinda la empresa en su propia página web, está radicado en Limassol, Chipre, y posee licencia de juego en Curazao.

“Ofrecemos una amplia gama de opciones de apuestas deportivas, incluyendo fútbol, baloncesto, tenis y muchos más. Nuestra plataforma también cuenta con varios juegos de casino como tragaperras, juegos de mesa y juegos con crupier en vivo”, describen.

El chat que destapó la verdad y la reacción de las familias

Las familias de 35 alumnos de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19 descubrieron que los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados habían desaparecido.

Romina Enríquez, la mamá encargada de administrar los fondos, admitió que gastó todo el dinero en el casino y desató una ola de indignación y tristeza entre padres y estudiantes.

En un mensaje de WhatsApp dirigido a otra madre, reconoció: “La verdad es que no hay justificación para lo que hice. Yo tengo problemas con el casino. Usé y después, pensando que la iba a recuperar, me fui embarrando cada vez más”.

El mensaje de Enríquez no hizo más que encender la bronca de los padres, que durante meses habían confiado en ella para manejar la recaudación de la fiesta. “No puedo creer lo que hiciste. Tenés que dar la cara, tenés que hacer algo”, le respondió una de las madres, reflejando el clima de indignación que se vivió en el grupo.

La situación se volvió insostenible cuando, al intentar avanzar con los pagos finales del evento, las familias descubrieron que prácticamente ningún servicio estaba abonado: no había pagos al catering, al DJ, a la iluminación ni a la fotografía. Solo figuraba la seña del salón. Durante meses, los padres habían pedido contratos y comprobantes, pero Enríquez siempre esquivaba los pedidos o prometía mostrarlos más adelante.

“Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona”, lamentó Mónica B, madre de una alumna, al recordar cómo se manejó la recaudación.

Cuando la verdad salió a la luz, el golpe fue devastador. En total, en ocho meses, las familias habían reunido alrededor de $17.500.000, pero al momento del escándalo no se había cubierto ni siquiera el 15% de los servicios contratados.

En las últimas horas, la mujer pidió la eximición de prisión mediante su abogado, para evitar ser detenida, y presentó un informe psiquiátrico. /TN