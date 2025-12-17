El Ejecutivo Nacional buscará hoy darle media sanción al Presupuesto 2026 en Diputados

En el proyecto, el oficialismo incluyó un apartado para eliminar las leyes de financiamiento del Hospital Garrahan, universidades y discapacidad. Además, se comprometería a pagar la deuda coparticipable a CABA para sumar respaldo.

Luego de que el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno nacional obtuviera el dictamen para ser tratado este miércoles en la Cámara de Diputados, el oficialismo buscará mantener el apoyo de los aliados para eliminar el financiamiento al Hospital Garrahan, las universidades y en materia de discapacidad.

Junto con el Presupuesto 2026, los diputados tratarán el proyecto de Inocencia Fiscal (REUTERS)

Durante la sesión celebrada este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el Poder Ejecutivo consiguió aprobar el dictamen por mayoría, con 28 firmas y 6 disidencias.

Entre los sectores aliados del Gobierno, se posicionaron los representantes del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, e Innovación Federal. También se sumaron los bloques que responden al gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, Elijo Catamarca, y su par tucumano, Osvaldo Jaldo, Independencia, aunque seis de ellos manifestaron disidencias.

Con el mismo número de firmas y cuatro disidencias, se obtuvo el dictamen que propuso la Ley de Compromiso Fiscal. No obstante, frente a este avance, la oposición anticipó que presentará proyectos y dictámenes alternativos, lo que anticiparía una sesión marcada por un clima de confrontación.

El dictamen del oficialismo fue aprobado por mayoría

En el tramo final de la reunión, se confirmó que el proyecto oficialista introduce cambios sustanciales respecto al texto enviado por el Ejecutivo en septiembre. Entre las modificaciones más significativas se encuentran la derogación de la ley de financiamiento para las universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y la eliminación de fondos para el Hospital Garrahan.

Según la información a la que accedió Infobae, el artículo 75 del dictamen estableció: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, correspondientes a la emergencia en discapacidad y a los presupuestos universitarios, respectivamente. Respecto al hospital pediátrico de alta complejidad, el Gobierno afirmó que ya cumplió con las obligaciones previstas.

El documento que será debatido en el recinto también contempló la indexación del tipo de cambio a la inflación, la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de otras asignaciones. Estas decisiones generaron un fuerte rechazo de los bloques opositores, que anunciaron que no acompañarán ni la ley de Presupuesto ni la de Inocencia Fiscal. Además, se sumó a la discusión la reforma laboral, que tampoco contará con el respaldo de algunos sectores.

Durante la comisión, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la búsqueda de un dictamen favorable “para darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria”.

El diputado Martínez anticipó que la oposición presentará su propio proyecto de presupuesto (Créditos: NA)

Sin embargo, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, sostuvo que “fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto”. Y apuntó: “No quiso en 2024 y en 2025 para incrementar los niveles de discrecionalidad con los que se manejó. Nos alegra que el Gobierno ahora quiera un Presupuesto, pero necesitamos otro presupuesto”.

Al hacer público el rechazo por parte del bloque peronista, el diputado anunció que buscarán un dictamen y proyecto propio de presupuesto. Además, remarcó su rechazo al artículo 30 del proyecto oficialista, que elimina el 6% destinado al financiamiento educativo, y propuso garantizar los fondos para la ley de educación técnica. “Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos”, afirmó.

El dictamen de Fuerza Patria reunió dieciocho firmas y se constituyó como el primer dictamen de minoría, al que se sumó el de Unidos. Con estos respaldos y objeciones, los proyectos de ley están listos para ser tratados en el recinto, donde se buscará la media sanción de ambas iniciativas.

El factor CABA que podría apuntalar el proyecto oficialista

En medio de las modificaciones que el Poder Ejecutivo sumó al documento, una de las cláusulas claves fija el pago de la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una cuestión que generó años de disputas y enfrentamientos tanto con la gestión actual, como con la de Alberto Fernández.

El jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri, y el presidente Javier Milei (REUTERS)

En caso de obtenerse la media sanción, el Estado estaría un paso más cerca de saldar la deuda que mantiene con la Ciudad de Buenos Aires desde 2020 por el recorte de fondos coparticipables. La iniciativa busca cumplir con el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir a la Capital Federal el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, una transferencia que hasta ahora no se había concretado pese a la resolución judicial de diciembre de 2022.

En el tramo final de las discusiones parlamentarias, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, aceptaron incorporar el artículo reclamado por el PRO, luego de que el jefe de la bancada, Cristian Ritondo, lograra el compromiso de que la medida se sumará al texto durante la sesión de este miércoles.

El nuevo párrafo faculta al jefe de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos”.

En septiembre de 2024, representantes judiciales, nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires se reunieron para avanzar en un principio de acuerdo que permitiera cumplir la medida cautelar, pero la deuda persistió sin ser liquidada.

Fuente Infobae