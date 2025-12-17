Ley de Emergencia en Discapacidad: "Si la derogan, van a terminar de quebrar al sector"

Tras el visto bueno que obtuvo el dictamen para el Prespuesto nacional 2026, donde se avanzaría en la elminación de la Ley de Emergencia en discpacidad, Financiamiento a las Universidades y al hospital Garrhan, InformateSalta buscó la palabra de Ademar Anachuri, presidente de la Asociación de Transportistas de Discapacidad de Salta quien se mostró preocupado por la situación:

"Es muy feo, lamentablemente nos van terminar de quebrar el sector de la discapacidad. Si no sale la Ley de Emergencia va ser tremendo".

Anachuri criticó el hecho de que la presentación que se hizo no fue especificada concretamente: "No especifican nada, lo pusieron así, como que si pasa, pasa. Que voten todos, listo, total está votado. Lo hicieron de vivos, de maldad, de mal corazón para sacar la Ley de Emergencia en discapacidad".

"Los prestadores están intentando hablar con los Legisladorse nacionales para que no voten esto o que hagan la salvedad, y que no permitan que se vote. Que digan 'vamos a votar este presupuesto 2026 pero a estos artículos sacalos porque no van".

Analizó que de derogarse la Ley, muchos prestadores dejarán de prestar el servicio para las Obras sociales "En tu casa pagas de luz 100 mil, de gas 20 mil y en total gastas 200 mil por mes en tu casa, entre comida y todo, es un ejemplo, y te pagan 100 mil en tu trabajo, ¿te sirve el trabajo?".

Sobre los pagos que reciben, explicó que por pasajero diario cobran desde diciembre $773 por kilómetro. Remarcó que lo que reciben no cubre combustible, gomas ni ninguna posibilidad de invertir. "Imaginate, es irrisorio el valor del kiómetro del transporte de discapacidad y el valor que tienen por hora los terapeutas profesionales, eso no entiende el gobierno, gastás 200 mil al mes y ganás 100 mil. Terminamos haciendo como los jubilados, si comes o pagas remedios o el alquiler".

Trabajando de Uber

"Se trabaja poco porque las escuelas terminaron, las terapias llegan hasta fin de mes, ya es poco y yo estoy haciendo Uber, trabajando con las aplicaciones, tengo que llevar el pan a la casa igual, otros estarán haciendo lo que pueden".