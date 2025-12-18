Paritarias: “En este contexto no hay dinero que alcance, pero es un acuerdo positivo”

Tras el nuevo acuerdo paritario alcanzado con el Gobierno provincial, los gremios estatales destacaron el consenso logrado, aunque remarcaron que el contexto económico sigue siendo complejo para los trabajadores.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Mabel Álvarez reconoció que “en este contexto tan difícil no hay dinero que alcance”, pero sostuvo que se trata de “un acuerdo positivo que va a oxigenar un poco el bolsillo de los trabajadores”.

Además, valoró que el acta incluya el compromiso de asistencia financiera para los municipios, lo que garantiza que los empleados municipales también perciban el bono. “Eso nos da tranquilidad porque los municipales, que hoy están muy golpeados, van a cobrar como el resto de los trabajadores”, remarcó.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, subrayó la importancia de haber fijado una nueva instancia de negociación en febrero. “Nos volvemos a sentar en la primera quincena de febrero y lo que se arregle va a ser retroactivo a enero, algo que se venía pidiendo desde hace muchísimos años”, señaló.

En tanto, Gustavo Soto, de la Unión del Personal Civil (UPC), expresó su satisfacción por el resultado de la negociación. “Siempre es satisfactorio llegar a un acuerdo salarial y esta vez no fue la excepción. Nos vamos con muchas respuestas”, afirmó.

Cronograma de pagos