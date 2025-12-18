Gremios salteños se suman a la marcha contra la reforma laboral impulsada por Milei

Gremios y organizaciones sociales de Salta convocaron a una marcha para este miércoles a las 17 horas en la plaza 9 de Julio, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La movilización recorrerá las calles céntricas de la ciudad y busca visibilizar el impacto que, según advierten, tendrá el ajuste sobre los trabajadores.

El secretario general de la CGT Salta, Carlos Rodas, en FM Profesional, aseguró que se trata de una "reforma regresiva", que va a destruir el tejido social de los trabajadores.

En esa línea, advirtió que “no se conformaron con quitar subsidios a personas con discapacidad, sino que además provocaron el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas”.

Asimismo, sostuvo que “la industria está en crisis por la apertura de las importaciones” y denunció que las medidas impulsadas “solo benefician a los grandes poderes económicos”.

En la misma línea, Fernando Mazzone, titular de la Asociación Docente Provincial (ADP), afirmó que el proyecto “no es una modernización ni una reforma, sino un ajuste directo sobre los trabajadores”.

Además, criticó el Presupuesto Nacional 2026 que se debate en el Congreso y alertó que su aprobación implicaría la eliminación de herramientas clave para el sistema educativo. “Desaparecen la ley de Financiamiento Universitario, el Fondo de Incentivo Docente, las becas estudiantiles, entre otras políticas fundamentales”, remarcó.