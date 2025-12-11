Paritarias: Tras la oferta mejorada de Provincia, gremios confían en llegar a un buen acuerdo

Novedad de las últimas horas fue que el Gobierno de la Provincia, mientras continúa las reuniones de las mesas salariales con los representantes sindicales de los distintos sectores estatales, en el marco de la aprobación del Presupuesto Provincial 2026, realizó una nueva y mejor propuesta.

En la mesa de negociación salarial, el Gobierno presentó la propuesta de un cronograma de pagos que mantiene un desembolso cada 15 días en diciembre, enero y febrero, e incluye un bono de 180.000 pesos, que se pagaría $ 90.000 en enero y $ 90.000 en febrero.

Al realizar esa oferta mejorada, desde el Ejecutivo se destacó que esta propuesta busca cuidar el empleo, sostener la actividad económica, garantizar los servicios esenciales y ofrecer previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias.

Al respecto de este ofrecimiento, los gremios ya analizan la propuesta y, a la espera de un nuevo encuentro a realizarse la semana venidera, confían en que las negociaciones puedan arribar a buen puerto, con una paritaria firmada y acordada.

En ese sentido y en diálogo con El Once TV, Federico Ocaranza, de APSADES, manifestó que “la oferta fue mantener el 5% de diciembre y el aumento de 30.000 pesos en el bono, pagadero en dos partes, en enero en febrero”.

En este punto comentó que desde los gremios habían pedido incrementar el porcentaje y duplicar el bono de febrero. “En conjunto solicitamos que incrementen esos montos, el incremento es muy importante para nosotros, y, sobre los bonos, es un pedido aunado entre todos los gremios”, mencionó.

Ahora y con esta oferta, se preparan para otro encuentro más la semana entrante. “Tenemos citación para el próximo miércoles y esperamos ahí sí que se acerque a lo solicitado, que lleguemos a un acuerdo y tengamos una paritaria firmada”, concluyó.