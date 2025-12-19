Salta en alerta por mordeduras de perros: Conocé cómo prevenir la rabia

Varios casos se dieron a lo largo del año en Salta sobre vecinos que fueron atacados por perros provocándoles heridas por mordeduras, algo al lo que se debe dar la importancia que merece, ya que se trata de un accidente potencialmente rábico (APR).

Según informó la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Salta se notificaron 36 casos de mordeduras de perro, distribuyéndose 20 en Capital, 14 en San Martín, 1 en Metán y 1 en Rivadavia, mientras que en lo que va del año en APR es de 919 casos.

La rabia es una enfermedad viral que ataca el sistema nervioso central y una vez que los síntomas aparecen, es casi siempre, mortal.

En caso de sufrir una mordedura de perro, es necesario actuar en las primeras 6 horas para evitar la rabia, especialmente si se trata de un perro callejero o que no cuenta con la vacuna antirrábica.

“Si se actúa rápidamente, la infección por rabia es completamente prevenible” informa la OMS.

Qué hacer ante una mordedura:

Lavar la herida de inmediato: en los primeros minutos lavar la herida con abundante agua y jabón por 15 minutos al menos. Así se disminuye la carga viral. En caso de tener, se puede usar yodo povidona o alcohol al 70%.

en los primeros minutos lavar la herida con abundante agua y jabón por 15 minutos al menos. Así se disminuye la carga viral. En caso de tener, se puede usar yodo povidona o alcohol al 70%. No cerrar la herida: no aplicar vendajes apretados ni suturas sin que un profesional lo indique. Debe permanecer abierta para facilitar la limpieza y el drenaje.

no aplicar vendajes apretados ni suturas sin que un profesional lo indique. Debe permanecer abierta para facilitar la limpieza y el drenaje. Acudir a un centro de salud: acudir al centro médico más cercano antes de las 6 horas después del incidente. Se analizará y se decidirá si es necesario el esquema de vacunación antirrábica o el uso de inmunoglobulina.

acudir al centro médico más cercano antes de las 6 horas después del incidente. Se analizará y se decidirá si es necesario el esquema de vacunación antirrábica o el uso de inmunoglobulina. Identificar al animal: de ser posible, se debe ver al animal por al menos 10 días o reportarlo a autoridades sanitarias. Si permanece sano en ese transcurso de tiempo, se puede suspender el tratamiento, pero no esperar para iniciar la profilaxis.

Mordeduras de mayor riesgo para contraer rabia:

Lesiones profundas o múltiples.

Afectan zonas cercanas al sistema nervioso central (cara, cuello, manos).

Fueron provocadas por un perro callejero o de estado vacunal desconocido.

Fueron causadas por un animal que muestra síntomas de rabia (agresividad extrema, salivación excesiva, desorientación).

Es necesario recordar la importancia de la vacunación antirrábica en los animales para resguardarlos de contraer la enfermedad y cuidar también a otras personas que puedan ser susceptibles de mordeduras.

Por esto, se llevan adelante las campañas de vacunación antirrábica desde Bienestar Animal, cuidando a los animales y a los vecinos.