Atacada por un pitbull: "Me desgarró el brazo y la espalda, caminé con el brazo colgando"

Un terrible hecho vivió Paula Morales, hace 7 días cuando caminaba por Belgrano y Luis Güemes, junto a su perrito. La intención era llegar hasta el gimnasio de su novio pero lamentablemente fue atacada por un perro callejero, al parecer mezclado con pitbull y al cual conoce porque está junto a otros en ese lugar a diario.

Hoy la joven, pasa por una situación de salud complicada con infecciones que no puede superar y tomando muchos antibióticos.

En dialogo con Multivisión Federal contó Paula que: "El miércoles pasado a las 4 de la tarde yo iba con mi perrito por Belgrano y Luis Güemes. Vi dos perros callejeros,que ya sabía que estaban en la plazoleta, tienen unas casitas ahí. Mi perrito se alertó, yo me agaché muy despació porque vi la situación al querer alzarlo y me atacó por atrás, este perro que tiene características de Pitbull, tiene cara de pitbull, debe ser mezclado y es muy grande, fue horrible".

Aún conmovida por lo que vivió, la joven contó: "Me desgarró la espalda, me desgarró el brazo. Tuve que caminar dos cuadras con el brazo colgando, se me infectó y así que estoy con una infección super grave en todas la heridas. Muy feo la verdad".

Recordó que en el momento del ataque no fue asistida por nadie, pero supone que fue por miedo.

Sobre las heridas dijo que: "Me hicieron como 6 puntos entre espalda y brazo, pero a causa de que me hicieron esos puntos, porque mis heridas eran profundas, me hicieron unos puntos de aproximación, pero eso fue lo que después hizo que se me infecten las heridas, me las tengan que abrir y drenar. Sigo luchando con infección, tengo las heridas abiertas, estoy con muchos antibióticos".

Respecto a los animales la joven contó que no tienen dueños y ya dio aviso a la Municipalidad: "Fueron muy rápido a ver de controlar los perros pero me dijeron que salieron los vecinos, a decir que no querían que saquen los perros de esas casillas. Yo soy protector de animales, ayuda a Animalada, tengo mucha empatía con los perros, rescato perros. Los adoro, tengo perros, pero realmente pienso que lo mío pudo haber sido fatal y sé que atacaron a otras personas".

Por último, pide a los vecinos que se oponen al traslado de los animales permitir el procedimiento. "Quiero que si algún vecino está viendo esto, que la intención es que la Municipalidad los busque y los lleve a un refugio. Yo jamás querría hacer algo en contra de un animal, pero si creo que es muy peligroso. Me salvé de milagro, realmente capaz un niño perdía la vida y yo salvé a mi perrito".