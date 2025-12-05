Cada día, entre 2 y 3 personas fueron mordidas por perros en Salta

El Ministerio de Salud Pública informó que, durante la semana epidemiológica 47 (del 16 al 22 de noviembre), se registraron 18 casos de mordeduras de perro, consideradas accidentes potencialmente rábicos (APR).

Del total de casos reportados en la semana, 13 ocurrieron en Capital, 3 en San Martín y 2 en Metán.

En lo que va del año, se registran 856 casos, lo que representa un promedio de 2 a 3 personas mordidas por día en la provincia.

Las autoridades recomiendan evitar el contacto con perros callejeros, vacunar a las mascotas y acudir rápidamente al centro de salud en caso de mordedura, para reducir riesgos de rabia y otras complicaciones.