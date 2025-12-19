El deporte como espacio de intervención social: UCASAL fortalece la formación en Trabajo Social Deportivo

La Universidad Católica de Salta abrió sus puertas a una propuesta que marca tendencia dentro del campo profesional: la incorporación del Trabajo Social Deportivo como un área en pleno desarrollo que amplía las posibilidades de intervención del trabajo social y se alinea con la mirada humanista y formativa de la universidad.

En este contexto, el Lic. Raúl Salas, trabajador social deportivo y referente en la materia, brindó una disertación destinada a profesionales y actores vinculados al ámbito deportivo. El objetivo de la jornada fue ofrecer una mirada integral y contextual sobre el acompañamiento a deportistas, clubes e instituciones, posicionando esta rama como una disciplina clave para comprender al sujeto en su totalidad.

Salas sostuvo que hablar de esta especialidad es fundamental porque “se trabaja con la persona, entendiendo que deportista y ser humano son lo mismo” y que es necesario poner en el centro la humanidad en el deporte. Desde esta perspectiva, el trabajo social deportivo propone una intervención holística que contempla no solo al deportista, sino al entramado de relaciones que influyen en su desempeño y bienestar.

El especialista remarcó que la tarea involucra “al deportista, a las familias, entrenadores, kinesiólogos y a todas las redes que rodean a las instituciones deportivas”, fortaleciendo la comunicación y el equilibrio entre los distintos actores.

Su experiencia de cuatro años con la primera división del club Estudiantes de La Plata reafirma este enfoque: allí cumplió un rol mediador entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, además logró alinear objetivos y mejorar los procesos institucionales.

Asimismo, subrayó que una adecuada contención social potencia tanto al deportista como a la institución: “Cuando las presiones, el estrés o las dificultades contextuales están equilibradas, los clubes forman mejores deportistas. Y cuando el individuo trabaja para ser una buena persona, también juega más y mejor”.

La incorporación de estas miradas reafirma la convicción de UCASAL de formar profesionales capaces de intervenir en contextos reales, sensibles y dinámicos. La jornada no solo permitió acercar una disciplina emergente a la comunidad universitaria, sino que también abrió nuevas perspectivas de abordaje para el trabajo social desde el deporte.

La visita del Lic. Raúl Salas representa un aporte significativo para seguir construyendo espacios donde el deporte, la educación y el compromiso social se encuentren, fortaleciendo la misión de la universidad de acompañar a las personas en cada etapa de su crecimiento.