¡Cuidado con la pirotecnia! "A un niño le tuvieron que amputar sus genitales", advirtió un médico

A días de las fiestas, el cirujano pediátrico Gabriel Chagra Dib volvió a alertar sobre las graves consecuencias del uso de pirotecnia y recordó los numerosos casos de niños heridos que debieron ser atendidos en el sistema de salud.

El especialista relató que cada temporada festiva se repiten las guardias colmadas por quemaduras en el rostro, las manos y los ojos, tanto en niños como en adultos, muchos de los cuales quedan con secuelas permanentes que afectan su vida laboral y cotidiana.

Si bien reconoció que la prohibición de la pirotecnia sonora permitió reducir la cantidad de lesiones, remarcó que los accidentes continúan ocurriendo.

En la oportunidad, en De Buena Fuente, mencionó el caso de un bebé de seis meses que sufrió quemaduras en las manos tras manipular una “estrellita”, y el de un niño al que le explotaron cohetes en los bolsillos, lo que derivó en la amputación de sus genitales.

Ante este escenario, insistió en la necesidad de avanzar hacia una prohibición total de la venta de pirotecnia, al considerar que resulta más sencillo controlar que no se comercialice ningún tipo de estos productos que diferenciar entre pirotecnia sonora y no sonora.