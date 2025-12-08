Pirotecnia Sonora Cero: Está prohibida la tenencia, uso y comercialización. Sino podés denunciarlo

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, se reunió con los representantes del grupo de padres de niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA Salta), Luis González y Carlos Ovejero a fin de atender sus inquietudes e interiorizarlos sobre el trabajo que realiza la Policía de Salta para dar cumplimiento a la Ley Provincial 8340 que prohíbe la tenencia, uso y comercialización de pirotecnia con efectos sonoros en defensa de los derechos de quienes se ven afectados por el uso de estos elementos.

Los representantes de la Fundación TEA Salta, expresaron su acompañamiento a todas las acciones preventivas que impulsan las autoridades provinciales para generar un cambio cultural en un marco de respeto por el prójimo y el cuidado tanto de la salud de los niños, adultos mayores y animales de compañía.

Bomberos de la Policía, dieron precisiones del trabajo de concientización que se realiza en el marco de los controles comerciales, e instó a la comunidad a colaborar reportando al sistema de Emergencias 911 lugares donde se comercialice o utilice pirotecnia sonora. También pueden realizar denuncias web utilizando el sistema denunciasweb.gob.ar

Participaron de la reunión los coordinadores de la Secretaría de Seguridad Francis Mir y Rogelio Saravia Toledo y por la Dirección Bomberos, el jefe de la División Inspección y Asesoramiento Técnico, Aníbal Rodríguez junto a Leandro Gutiérrez.