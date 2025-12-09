Fiestas libres de pirotecnia: "Se debe avanzar en una Ley de prohibición de la pirotecnia para uso doméstico"

Se acercan las fiestas y Gabriel Chagra Dib, cirujano pedíatrico de la ciudad de Salta, dialogó con InformateSalta para alertar sobre el riesgo que representa la pirotecnia.

"He sido uno de los impulsores de la prohibición de la Ley de Prohibición de Venta de Pirotecnia y está claro que aún con la prohibición de pirotecnia sonora, que ha sido y un gran avance, seguimos teniendob ruido en la calle", explicó Chagra.

Es que a pesar de la prohibición de venta de pirotecnia sonora, "seguimos teniendo dificultades para la atención de niños quemados, el año pasado fueron 12 aunque hay que admitir que años anteriores eran centenas".

En este sentido el especialista fue contundente, "mi primer mensaje es que se debe hacer, ya de una vez por todas, una Ley de Prohibición de Pirotecnia de Uso Doméstico", exlicó que "se debe prohibir la venta para la gente como nosoros, la gente común, y autorizar únicamente la venta a empresas que manejen fuegos artificiales".

"Lo presenté hace 30 años en el Concejo Deliberante, y lo volví a presentar cuando fui ministro de Salud, se le terminó dando vueltas a favor de los comerciantes".

-A veces no se dimensiona, que las lesiones de la pirotecnia son para toda la vida

En la actualidad, "estoy atendiendo a pacientes adultos que han sufrido amputaciones o desfiguraciones por el uso de pirotecnia, y me dicen; 'como mis padres no fueron conscientes y me prohibieron el uso de pirotecnia'".

"Esta charla ya la sostuve durante 35 años seguidos y efectivamente no vemos la solución, porque no hay una solución para la pirótecnia. Hay que volver al tema, volver a tratar la ley y que cuando usted vaya a comprar, no lo dejen".

-A pesar de la prohibición de pirotecnia sonora, se siguen escuchando bombas de estruendo por ejemplo

"Supongamos que avalamos la ley, pero no hay control. ¿Por qué hacemos una ley si no hay sanción?. Es muy dificil el control. Como en mi experiencia de 35 años, el control es complicado, La Ley de Pirotecnia Sonora fue un avance, pero tampoco se cumple".

-¿Hay un tipo de pirotecnia más peligrosa?

"Puedo contar cientos de anectodatas, desde una niña que le cayó una cañita voladora y perdió el ojo, lactantes que agarraron una estrellita y les quemó la mano, o un niño que se le prendió en el bolsillo por el calor y perdió los genitales"

-Supongamos que ya hice todo mal y compre pirotecnia, ocurre un accidente, ¿cómo debo actuar?

"En caso de que exista la quemadura debe tratarse con abundante agua fria, si se ha quemado la vestimenta hay que neutralizarlo primero con agua fria. No se debe aplicar crema ni ningun remedio casero antes de ir al médico que es quien debe hacer la evaluación".