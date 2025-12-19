Asumió el nuevo Comandante de la Vta. Brigada de Montaña del Ejército Argentino

Esta mañana asumió el Coronel Hernán Aoki al frente de la Vta Brigada de Montaña “Gral. Manuel Belgrano” con asiento en Salta.

El acto se realizó en la Plaza de Armas de la Guarnición Ejército Salta, ante los presentes Aoki, posesión del cargo tras la jura en palabras del General Javier Palazón. Previamente, el General de Brigada Ricardo Felipe Fresta (Comandante Saliente) destacó el trabajo realizado de todos los integrantes de las fuerzas.

La ceremonia de asunción, culminó con la entonación de la canción del Ejército Argentino y un desfile a cargo de las tropas.

Aoki nació en la provincia de Buenos Aires, es hijo de japoneses. Egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente de arma de infantería.

A lo largo de su carrera militar estuvo en Río Gallegos, Santa Cruz, y Monte Caseros, Corrientes. También se perfeccionó en los Estados Unidos e hizo la Escuela de Guerra en Buenos Aires y Francia.

Recientemente viene de ser Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico en Francia, Portugal y Bélgica.