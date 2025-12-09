Tiró droga en el baño del colectivo, pero lo descubrieron: Iba de Salta a Neuquén

Un colectivo de larga distancia partió desde Salta con destino a la provincia de Neuquén cuando personal de Gendarmería Nacional en Tucumán encontró droga en el baño del mismo.

Fue el perro antinarcóticos de la Fuerza quien alertó a los gendarmes sobre la posible presencia de algún tipo de estupefaciente dentro del cesto de basura del baño del ómnibus. Al momento de revisar, encontraron casi un kilo y medio de cocaína.

Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, se procedió al secuestro de la sustancia y a la detención de uno de los pasajeros, el cual fue identificado como propietario de la droga.