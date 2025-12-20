Patricia Bullrich, la funcionaria del garrote: De la década de plomo a la democracia

n diciembre de este año dejó el Ministerio de Seguridad por decreto —con renuncia aceptada desde el 2/12/2025— y el 10/12/2025 aterrizó en el Senado como senadora por CABA (mandato 2025–2031) Senado de la Nación. El movimiento fue quirúrgico: del poder armado al blindaje político del recinto.

Bullrich, en las épocas de plomo en el país.

Los '70: la biografía que nunca se clausura

Bullrich arrastra un punto ciego que la persigue cada vez que exige más poder sobre la calle: su juventud política en los 70. Investigaciones periodísticas la ubican con roles secundarios en al menos tres operativos atribuidos a Montoneros y mencionan alias adjudicados (“Cali/Carolina Serrano”) en reconstrucciones bibliográficas.

Galimberti fue pareja de Julieta Bullrich Luro Pueyrredón, hermana de Patricia. La exministra era una adolescente que cursaba tercer año de la secundaria en el colegio Bayard cuando empezó a militar en la unidad básica “Liliana Gelin”, en el Abasto. (...) En esa época la casa de las hermanas se convirtió en un punto habitual de reuniones políticas por las que desfilaron personalidades importantes de Montoneros como su fundador, Fernando Abal Medina, Mario Firmenich y Roberto Perdía

Según consigna un informe de Letra P, el primer esposo de Patricia, Marcelo “Pancho” Langieri, padre de su único hijo, también fue miembro de la organización y secretario de Galimberti. Atravesaron juntos un primer exilio en Brasil, mientras que Bullrich iría luego a México y España. En mayo de 1979, Bullrich y su pareja habían vuelto a la Argentina a vivir en la clandestinidad y Galimberti presentó, desde su exilio en París, lo que llamó la Mesa Promotora del Peronismo Montonero Auténtico (PMA): tenía la ambición de crear una especie de corriente interna dentro del peronismo. Bullrich era joven y en la mayoría de ellos no tuvo un rol significativo. Incluso recibía burlas de sus compañeros, que le decían que su grado militar era el de “cuñada primera” por ser pariente de Galimberti.

El primer hecho con el que se la vincula fue el secuestro de los empresarios hermanos Juan y Jorge Born, cometido en septiembre de 1974. La participación de Patricia consistió en hacer trabajos de inteligencia previa, como monitorear el tránsito de la Avenida Libertador. Su participación fue tan modesta que podría no haber estado al tanto de lo que iba a suceder. Ragendorfer cuenta una anécdota sugestiva: en ese operativo fueron asesinados el chofer de los Born y su acompañante, un ejecutivo de Molinos Río de La Plata, Alberto Bosch, quien resultó ser un pariente de Bullrich. “Mataron al tío Alberto”, se la escuchó gritar cuando conoció el desenlace.

El segundo fue un intento de secuestro o asesinato —nunca quedó claro el objetivo final— de un empresario estadounidense de la empresa Sudamtex, perpetrado el 14 de septiembre de 1976. Ese día, Patricia hizo una recorrida por el lugar antes de la hora establecida, desarmada y vestida con el uniforme del colegio. Advirtió movimientos extraños y se dio cuenta de que estaba en una emboscada: un auto empezó a perseguirla, ella corrió y logró escapar. Instantes más tarde escuchó los disparos contra sus compañeros. El “Gordo” Miguel Lizaso, el “Gringo” Christian Caretti, Jorge Eduardo Gonzales “Ramon” y Sergio Gass “Gabriel” fueron asesinados.

El tercer hecho es en el que Ragendorfer le adjudica mayor participación a Bullrich. Fue el 23 de enero de 1977 cuando pusieron una bomba en el jardín del intendente de facto de San Isidro, José María “Pepe” Noguer. De ese atentado habrían participado el propio Galimberti, “Cali” y Jorge Rubino, alias “Yuyo”.

La grieta de origen no es un detalle “biográfico”; es un insumo político que vuelve cada vez que Bullrich se convierte en la cara del control social.

Con Carlos Menem.



El patrón Bullrich: poder, crisis y castigo

Bullrich es una especialista en sobrevivir a los cambios de época: entra al Estado en la etapa más tóxica de la democracia moderna —el tramo 1999–2001— y sale con un aprendizaje que luego convertirá en doctrina.

1999: Secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios (Decreto 46/1999).

2000: Ministra de Trabajo (Decreto 876/2000).

2001: designación como Ministra de Seguridad Social (registro normativo en Argentina.gob.ar).

En la escuela de la crisis, Bullrich aprende a hacer política con el costo social como daño colateral.

Fue la funcionaria del incendio de De La Rúa.

Macri: cuando Seguridad se volvió su marca (y el Estado, una señal de advertencia)

En 2018, bajo su conducción, se aprobó el “Reglamento general para el empleo de armas de fuego” para fuerzas federales (Resolución 956/2018). La discusión no fue menor: eran reglas para acercar o alejar el Estado del gatillo.

Y en 2017, durante el caso Santiago Maldonado, Bullrich dejó grabada una frase que se volvió su ADN político: respaldar a la fuerza por encima del costo. “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, dijo en el Senado, planteando que asumiría responsabilidad política sin “condenar” a la fuerza antes que la Justicia.

Su fórmula es simple: si la institución queda bajo sospecha, Bullrich no administra prudencia; administra cierre de filas.

El macrismo la encumbró nuevamente en el Estado.

Milei: protocolo antipiquetes, protesta como problema y el gobierno por intimidación

El 10/12/2023 Milei la designó ministra por decreto. Pocos días después, su ministerio publicó la Resolución 943/2023, el protocolo “para el mantenimiento del orden público” ante cortes de vías.

Desde entonces, la política de seguridad se volvió un mensaje: la calle no se negocia; se ocupa.

Diciembre 2025: salida por decreto, entrada al Senado y la sensación de impunidad

La renuncia quedó aceptada por Decreto 851/2025 desde el 2 de diciembre de 2025. El Senado, en su ficha oficial, la muestra como senadora nacional desde el 10 de diciembre de 2025.

La transición es el mensaje más descarnado: del ministerio con armas y operativos a un cargo de poder y exposición parlamentaria, sin que el país haya hecho un balance institucional del daño, los límites y las consecuencias.

Es una de las espadas favoritas de Milei.

10 hechos duros en torno a una dirigente polémica

- Su renuncia a Seguridad fue aceptada por Decreto 851/2025 desde el 2/12/2025.

- El Senado la registra como senadora nacional por CABA (10/12/2025–09/12/2031).

- Milei la nombró ministra por Decreto 6/2023.

- Su “protocolo antipiquetes” está en la Resolución 943/2023.

- Amnistía Internacional dedica un apartado a este marco normativo y su impacto sobre la protesta.

- Organizaciones presentaron una denuncia/informe ante la CIDH cuestionando el protocolo por “represión” y “criminalización” de la protesta (documento firmado y presentado).

- Human Rights Watch pidió investigar abusos policiales y revisar el protocolo antipiquetes.

- En el macrismo, Bullrich impulsó el Reglamento de armas (Resolución 956/2018).

- En el caso Maldonado, quedó registrada su defensa de Gendarmería con la frase “no voy a tirar un gendarme por la ventana”.

- Chequeado reconstruyó el debate sobre su pasado setentista: ella niega haber sido Montoneros y dice JP; investigaciones la ubican con roles secundarios en operativos y mencionan alias atribuidos.

Bullrich vendió “orden” como si fuera neutral, pero su carrera muestra otra cosa: orden como arma política. Donde otros ven conflicto social, ella ve un operativo; donde hay protesta, ve una amenaza; donde hay debate, impone disciplina.

Y en esa lógica, el Estado no se vuelve más justo: se vuelve más duro. El problema no es solo Bullrich. El problema es que su modelo —gobernar por intimidación y shock— siempre encuentra un gobierno dispuesto a usarlo.

