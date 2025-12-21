Detienen a un prófugo en código rojo en un control vehicular

El procedimiento se realizó anoche en la localidad de Rosario de Lerma. Intervino el Juzgado de Garantías 3.

Policías de Seguridad Vial detuvieron anoche a un sujeto con pedido de captura por robo en el marco de un control vehicular ubicado ruta nacional 23 kilómetro 7 de la localidad de Rosario de Lerma.

Se trataba de un hombre de 37 años que fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino el Juzgado de Garantías 3.