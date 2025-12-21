Detienen a un prófugo en código rojo en un control vehicular

Detienen a un prófugo en código rojo en un control vehicularPoliciales21/12/2025InformateSalta
El procedimiento se realizó anoche en la localidad de Rosario de Lerma. Intervino el Juzgado de Garantías 3.
Policías de Seguridad Vial detuvieron anoche a un sujeto con pedido de captura por robo en el marco de un control vehicular ubicado ruta nacional 23 kilómetro 7 de la localidad de Rosario de Lerma.
Se trataba de un hombre de 37 años que fue puesto a disposición de la Justicia.
Intervino el Juzgado de Garantías 3.
