Detienen a un prófugo en código rojo en un control vehicular

Policiales21/12/2025InformateSaltaInformateSalta
detenido-foto-ilustrativajpg
Imagen ilustrativa.

El procedimiento se realizó anoche en la localidad de Rosario de Lerma. Intervino el Juzgado de Garantías 3.

Policías de Seguridad Vial detuvieron anoche a un sujeto con pedido de captura por robo en el marco de un control vehicular ubicado ruta nacional 23 kilómetro 7 de la localidad de Rosario de Lerma.

Estafador detenido 01Salteño fue estafado por la compra de un vehículo con pedido de captura por robo: Un detenido oriundo de Jujuy

Se trataba de un hombre de 37 años que fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino el Juzgado de Garantías 3.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día