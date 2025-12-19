Viudas negras en Rosario de Lerma, le habrían sacado más de 18 millones a un jubilado

En la localidad de Rosario de Lerma cinco mujeres fueron imputadas por estafas, operaban bajo la modalidad de viudas negras.

El caso comenzó a fines de mayo tras la denuncia de un jubilado de 73 años, quien relató que unas mujeres que consideraban sus amigas, se habrían transferido dinero su cuenta sin autorización.

Se trataba de los ahorros de toda su vida, los cuales fueron trasferidos sin su permiso y lo descubrió cuando fue a realizar trámites en el banco. Se realizaron cuatro transferencias de $47.000, $270.000, $520.000 y por último a mediados del mes de junio una de $18.000.000.

Según destacó el fiscal Escalante, una vez acreditados los fondos en las cuentas de las imputadas, el dinero fue rápidamente fraccionado y desviado hacia otras cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Cuatro mujeres fueron imputadas como autoras de los delitos de estafa, mientras que otra mujer fue imputada como autora del delito de receptación dolosa, al haber recibido dinero proveniente de las transferencias ilegítimas.