Fuerte temporal afectó al norte salteño: Anegamientos, caída de árboles y crecida de ríos

Un repentino y fuerte temporal afectó durante la tarde de este domingo a distintas localidades del norte de la provincia de Salta, luego de una jornada marcada por altas temperaturas y alertas por tormentas, mientras que en la capital salteña las precipitaciones fueron escasas y el tiempo mejoró rápidamente.

Una de las zonas más afectadas fue Colonia Santa Rosa, donde vecinos reportaron calles inundadas, voladuras de chapas, caída de árboles y postes de alumbrado, además de complicaciones en el tránsito. En algunos sectores, la tormenta incluyó fuerte actividad eléctrica y caída de granizo, lo que generó alarma entre los habitantes.

Según los reportes vecinales en redes, el temporal tuvo una duración breve, de apenas unos minutos, pero fue suficiente para provocar daños visibles, donde postes de luz quedaron inclinados o caídos.

La tormenta también impactó en Hipólito Yrigoyen, donde se registró la crecida del río Grande. En ese contexto, un automóvil quedó atrapado en el cauce, mientras varias personas intentaban retirarlo con la ayuda de una camioneta, en una escena que también fue registrada en videos difundidos por vecinos. Asimismo, se informó que un árbol de gran porte cayó sobre el alambrado del complejo deportivo municipal.

Mientras el norte provincial atravesaba condiciones meteorológicas adversas, en la ciudad de Salta las lluvias fueron leves y de corta duración, y poco después volvió a salir el sol, evidenciando el marcado contraste climático que se dio en distintos puntos del territorio provincial.

Desde los cuerpos de emergencia se recomendó circular con precaución, evitar zonas anegadas, mantenerse en lugares seguros durante tormentas eléctricas y seguir la información oficial ante posibles nuevos eventos climáticos.