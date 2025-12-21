EDESA informa trabajos de normalización del servicio tras las tormentas

Durante las últimas horas, y en el marco de la alerta meteorológica vigente por tormentas fuertes, se registraron interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a usuarios de Salta, San Lorenzo y de los departamentos Orán, Rosario de Lerma y Cerrillos. Las condiciones climáticas adversas provocaron daños en distintas líneas del sistema eléctrico provincial.

En el departamento Orán, la tormenta acompañada por fuertes vientos ocasionó daños en estructuras de Líneas de Media Tensión en la zona de Colonia, sobre la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 14. En Aguas Blancas, el servicio se encuentra normalizado de manera parcial, mientras continúan las tareas para lograr su restablecimiento total.

Desde EDESA informaron que el suministro se está normalizando de forma progresiva en las áreas afectadas. Equipos técnicos y operativos continúan trabajando en el terreno para avanzar con la reparación de la infraestructura dañada y la reposición del servicio, priorizando las condiciones de seguridad.

Para lo que resta de este domingo 21 de diciembre, continúa vigente la alerta por tormentas fuertes en gran parte de la provincia, por lo que podrían registrarse nuevas interrupciones en el suministro eléctrico.

Desde la empresa se difundieron las siguientes recomendaciones de seguridad para la comunidad:

Cortar el suministro eléctrico desde el interruptor general si ingresa agua al hogar.

Evitar el contacto con cables cortados o instalaciones eléctricas externas.

No retirar por cuenta propia objetos caídos sobre líneas aéreas de energía.

Evitar circular por zonas con calles anegadas.

Permanecer a resguardo en un lugar seguro.

El monitoreo de la situación es permanente y se solicita a la comunidad comprensión y colaboración.