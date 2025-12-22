¿Municipio ausente? El turismo de Iruya reclama gestión y servicios

El presidente de la Cámara de Turismo de Iruya, Moisés Alancay, expresó su preocupación por la falta de acompañamiento del municipio al sector turístico y advirtió sobre serias falencias estructurales que afectan a uno de los destinos más visitados del norte salteño.

En diálogo con InformateSalta, Alancay aseguró que desde hace más de un año no existe vínculo entre el sector privado y la gestión municipal. “Hoy hace un año que las relaciones con el municipio no se están teniendo en cuenta. No hay interés en juntarse, no hay ningún tipo de comunicación”, afirmó.

Entre las principales problemáticas, señaló el mal estado de los caminos y la falta de mantenimiento de los senderos turísticos. “Uno de los grandes problemas es el estado de los caminos y el mantenimiento de los senderos para que el turista pueda ubicarse”, explicó, y remarcó que la falta de señalización es casi total. “No tenés ningún sendero con la señalización correspondiente como debería ser”, sostuvo.

Alancay también apuntó a la ausencia de servicios básicos, fundamentales para el desarrollo turístico. “Hay falta de manejo y de servicios básicos: agua, cloacas, residuos. Todo eso impacta directamente en la experiencia del visitante”, advirtió.

En ese sentido, indicó que desde la Cámara solicitaron reuniones con el intendente y el Concejo Deliberante para avanzar en ordenanzas que permitan organizar la actividad. “Pedimos reuniones para reglamentar ciertas cosas. En temporada alta hay embotellamientos, no se puede ingresar con vehículos porque Iruya no cuenta con espacio suficiente para estacionar”, explicó.

Finalmente, lamentó la ausencia de infraestructura cultural y urbana. “Iruya no tiene museo, no tiene centro cultural, no encontrás ni siquiera un cesto de basura en la calle”.