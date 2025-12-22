Rescatan a padre e hijo del río Iruya por una crecida repentina

El sábado por la tarde, la policía rescató desde el río Iruya a dos personas que quedaron varadas tras la crecida repentina del curso de agua.

La intervención se registró el sábado, tras el alerta de un familiar en la guardia de la Dependencia policial. Este familiar informaba que las personas habían ido a pescar y al momento de pretender retornar al pueblo, no pudieron hacerlo debido al incremento repentino del nivel del agua.

En ese contexto, los Policías Destacamento Policial Isla de Cañas, mediante la utilización de cuerdas aseguraron a las personas, logrando extraerlas del cauce.

Padre e hijo fueron puestos a salvo en buen estado de salud, quedando junto a sus familiares.