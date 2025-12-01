Viajá a Salta con Código Salta: Alojamientos, comidas y aventuras más baratos

En las puertas del último fin de semana largo del año, Salta relanzó el programa “Código Re-Salta”, que incluye una batería de descuentos en agencias de viajes, hospedajes, experiencias, comidas, tiendas de souvenirs, transporte, turismo aventura y wine bar, para disfrutar más la provincia pagando menos.

Hasta al momento, hay 9 municipios adheridos, entre ellos, Cafayate, Campo Quijano, Capital, Chicoana, Coronel Moldes, Iruya, Molinos, San Antonio de los Cobres, y San Lorenzo.

Hoteles, al mejor precio

El sector de alojamiento encabeza la propuesta con promociones que abarcan desde hoteles de alta categoría hasta cabañas y complejos boutique, con descuentos que van entre un 20 y un 25% para quienes reserven mediante el programa.

Las “noches de regalo” constituyen otro de los atractivos que más buscan los turistas: varios establecimientos de la provincia trabajan con la modalidad pagá tres noches y llevate cuatro, una fórmula que se repite en alojamientos urbanos y rurales.

Turismo activo y excursiones

En el rubro de turismo aventura, Salta Rafting lidera la oferta con un 25% de descuento sobre sus salidas de rafting, una de las actividades más elegidas para realizar en el Dique Cabra Corral, en la localidad de Coronel Moldes.

Además, para los amantes del trekking, distintos prestadores aplican 20% de descuento en caminatas guiadas y circuitos. Uno de los preferidos es la travesía al mirador del Cañón del Juramento, una oportunidad única para hacer avistamiento de Cóndores Andinos en su hábitat natural.

También se pueden realizar cabalgatas, safaris, travesías 4x4 y paseos en bicicleta, ¡todo con descuento!

Gastronomía y servicios complementarios

La experiencia gastronómica salteña también se potencia dentro del programa, con descuentos de hasta el 20% al pagar en efectivo y promociones 2x1 en tragos. Los restaurantes adheridos incluyen opciones de cocina regional, parrillas, bodegones y locales de alta gama, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de disfrutar los sabores típicos de la provincia sin gastar de más.

Viajar, también es más barato

Además, en esta oportunidad se sumó al programa la aerolínea Flybondi, que ofrece un 20% de descuento en vuelos para quienes decidan viajar a Salta.

Para aprovechar la promoción, los interesados deben ingresar a www.flybondi.com, activar la opción “Código Promocional” al buscar su vuelo, ingresar el código FLYSALTA y seleccionar las fechas habilitadas. Al confirmar la búsqueda, el descuento se aplicará automáticamente sobre la tarifa.