Venta de pirotecnia ilegal: Piden denunciar al 911 a quienes la comercialicen

Desde hace algunos días, la policía de Salta, entre tanto de sus trabajos por procurar seguridad para la comunidad, se aboca desde áreas determinadas en controlar la venta de pirotecnia.

El Jefe de Prensa de la policía de Salta, Cristian Aguilera, dijo: "Estamos trabajando con los controles de pirotecnia por parte de Departamento Bomberos, desde hace una semana han empezado en el área céntrica con los comercios para erradicar la comercialización ilegal de este tipo de productos".

Igualmente, Aguilera, aclaró por Multivisión Federal que los controles también se concretan en lugares habilitados.

Por último pidió a la comunidad que si se ve una persona comercializando en la vía pública den aviso al 911.