Sin víctimas fatales, pero con más de 100 ebrios al volante durante el fin de semana

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo operativo y preventivo realizado este fin de semana en distintos puntos estratégicos de la provincia con controles viales y de alcoholemia en el marco del Operativo Fin de Año Seguro.

La Policía Vial controló más de 9100 vehículos en los distintos puntos de fiscalización en la provincia. Detectaron 1203 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

Entre las infracciones totales, también se sancionaron a 133 conductores por circular con graduación alcohólica. Practicaron más de 6300 test de alcoholemia.

Cabe destacar que los controles vehiculares se realizan diariamente en toda la provincia con la finalidad de concientizar a las personas, promover el cumplimiento de las normativas viales y contrarrestar la siniestralidad en el tránsito.

Además desde Prensa de la policía, a través de Multivisión Federal, destacaron el hecho de que este fin de semana no se registraron víctimas fatales en siniestros viales,