Durante el año, las motocicletas lideraron la tasa de mortalidad en siniestro vial

En diálogo con InformateSalta el subsecretario de Seguridad Vial de la Provincia de Salta, Francisco Fleming, realizó un pequeño balance de lo que deja, hasta el momento, el 2025. En este sentido destaca el dato relacionado a los siniestros viales en los que las motocicletas fueron protagonistas.

"Tenemos índices complejos", comenzó diciendo Fleming evidenciando la necesidad de trabajar fuertemente en matería de prevención de siniestros.

Es que en lo que va del año, "129 personas perdieron la vida en siniestros viales y 89 transitaban en motovehículo".

Sin duda, "se debe pedir mayor compromiso con la vida". Es que resulta fundamental respetar la normativa vial y tomar precauciones a la hora de subirse a un vehículo.

Es en este contexto que siempre viene bien recordar la obligatoriedad del encendido de luces bajas para circular por rutas, al igual que usar el cinturón de seguridad en todos los ocupantes puede hacer la diferencia. Demás está recordar el uso del casco en motocicletas que deben circular con un máximo de dos acompañantes, y que si se ingirió bebidas alcohólicas no se debe conducir.