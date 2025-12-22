Provincia ya garantizó aguinaldos y ahora analiza asistencia para el bono

En un contexto económico complejo y marcado por la caída de recursos en los municipios, el Foro de Intendentes de Salta cerró el año con una reunión clave junto a autoridades del Gobierno provincial, donde se ratificó la asistencia financiera para garantizar obligaciones salariales y se avanzó en una agenda de trabajo común para 2026.

Del encuentro participaron más de 40 jefes comunales de toda la provincia, quienes destacaron el acompañamiento del Ejecutivo provincial para poder afrontar el pago de aguinaldos y sostener el funcionamiento de los municipios. La reunión fue encabezada por funcionarios del Gobierno y contó con la presencia del futuro jefe de Gabinete, Sergio Camacho, quien remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre Provincia y municipios.

Durante la jornada, los intendentes expusieron la situación financiera que atraviesan sus localidades, afectadas por la baja en la coparticipación, el aumento de los costos operativos y la creciente demanda social. En ese marco, valoraron la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de sostener el diálogo permanente y brindar asistencia para evitar el colapso de las administraciones locales.

Uno de los puntos centrales fue la coordinación de políticas públicas para el próximo año, con eje en salud, educación, seguridad, obras públicas y contención social, áreas consideradas prioritarias ante el actual escenario económico. Desde el Foro coincidieron en la importancia de reforzar la presencia del Estado en el territorio y avanzar en soluciones concretas para los vecinos del interior.

Además, se analizó la situación de los bonos y futuras negociaciones salariales, dejando en claro que cualquier nueva erogación requerirá acompañamiento financiero de la Provincia. “Los municipios solos no están en condiciones de asumir mayores compromisos”, fue una de las posturas compartidas durante el encuentro.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que el cierre del año deja como saldo un mayor nivel de coordinación institucional, con el compromiso de sostener reuniones periódicas en 2026 para anticipar problemas, planificar políticas y garantizar previsibilidad a los municipios en un contexto económico que continúa siendo desafiante.