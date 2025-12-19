Camacho reunió al Gabinete con los intendentes ¿Qué temas trataron?

El recién asumido Jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, mantuvieron un encuentro con los jefes comunales, en la sede del Foro de Intendentes.

Durante el encuentro, Camacho aseguró que hay una necesidad de “escucharnos, sumar, anticiparnos a los problemas como nos pide el gobernador Gustavo Sáenz. El Gabinete recorrerá más la provincia para articular el trabajo”.

El espacio sirvió para balances y el repaso de temas prioritarios para 2026. En la misma fueron presentados los nuevos ministros del Gabinete y los nuevos intendentes que se suman a la institución debido a los cambios en Rivadavia Banda Norte, Vaqueros y Animaná.

Por su parte, el ministro Jarsún, ratificó el perfil federal de la gestión. “Un Gobierno que escucha y gestiona con los intendentes logra una provincia más integrada, más conectada y más justa. Los intendentes son la primera línea del Estado”, indicó.