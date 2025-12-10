Coparticipación desplomada y gastos disparados, los municipios no dan abasto

El presidente del Foro, Marcelo Moisés, explicó que la situación de los municipios fue “crítica” durante todo el año. Señaló que la coparticipación cayó alrededor del 20% respecto a lo proyectado, mientras que los gastos crecieron por los aumentos salariales del 23%, el precio del combustible, los repuestos y la creciente demanda social.

Los vecinos del interior recurren al municipio por alimentos, pasajes por salud, remedios. Todo eso se multiplicó”, detalló en diálogo con la prensa.

Moisés confirmó que el pago del aguinaldo estaría garantizado gracias al acuerdo con el ministro de Economía y el futuro jefe de Gabinete, Sergio Camacho, con el aval del gobernador Gustavo Sáenz. “Nos van a adelantar coparticipación para poder pagarlo. Pero lo que nos preocupa ahora es cómo vamos a pagar el bono que negocia la Provincia con los gremios”, advirtió.

La situación abarca a todos los municipios salteños e involucra a unos 6.000 trabajadores. Sin embargo, más allá del aguinaldo, los intendentes manifestaron una preocupación mayor: la falta de reactivación económica. “Las ventas siguen cayendo y eso hace que caigan los recursos coparticipables, que dependen del IVA, Ganancias y Bienes Personales. Está bastante complicado”, remarcó Moisés.

Respecto al anticipo provincial, aclaró que cubrirá únicamente a los empleados de planta y que deberá devolverse en seis cuotas mensuales. “Ya venimos con esta modalidad hace casi dos años”, señaló. En paralelo, hoy se realiza una reunión clave en Grand Bourg donde Provincia y gremios estatales definirán si se otorgará un bono o un aumento adicional. ATE pidió un bono de $300.000, mientras que Provincia ofreció $150.000 a pagar en enero. “Todo depende de la reunión”, indicó Moisés.

“Si la Provincia decide dar un bono, vamos a necesitar asistencia porque los municipios no estamos en condiciones de pagarlo"

