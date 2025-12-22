La carne tuvo el mayor aumento en 15 años y el consumo se resiente

Según el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) la carne fue uno de los productos que más aumentó de precio durante noviembre. El Informe Económico Mensual Nº 298 de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) advierte que el sector enfrenta problemas de oferta que presionan el aumento en los precios.

Es que el CICCRA revela que en noviembre el precio promedio del kilo vivo en el mercado de Cañuelas subió 12,8% mensual, hasta ubicarse en $3.334,5, la mayor suba en casi dos años. Desde julio, cuando comenzó a operar el factor estacional, el incremento acumulado fue de 51,6% en apenas cinco meses, mientras que la variación interanual alcanzó el 78,1% nominal.

En noviembre se faenaron 1,047 millones de cabezas, lo que implicó una caída de 9,2% interanual y marcó la novena baja en los últimos once meses. En términos históricos, fue uno de los niveles más bajos para un mes de noviembre en las últimas décadas.

La faena de hembras se mantuvo en niveles elevados, cerca del 48% del total, muy por encima del umbral que permite sostener el stock bovino en el largo plazo. Para CICCRA, este dato confirma que la oferta seguirá siendo limitada, incluso si la demanda se mantiene estable.