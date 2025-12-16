El lado B de la carne en el norte salteño: Faena ilegal y venta por redes sociales

El avance del contrabando y, sobre todo, de la faena clandestina de animales vuelve a encender alertas en el sector cárnico de Salta. Así lo advirtió Dardo Romano, referente del sector cárnico de Salta, quien señaló que el principal peligro no es económico sino sanitario, especialmente para los consumidores.

En diálogo con InformateSalta, Romano explicó que si bien existe ingreso de carne desde Bolivia, el fenómeno está concentrado principalmente en el norte provincial. “Está entrando carne de Bolivia por medio de operadores de carne, pero eso no llega acá, eso queda en el norte”, aclaró. Sin embargo, remarcó que en el resto de la provincia el problema más extendido es otro: la faena ilegal, sobre todo de ganado menor.

“Lo que está muy en boga en esta época del año es la faena clandestina de ganado menor”

“Lo que está muy en boga en esta época del año es la faena clandestina de ganado menor”, indicó, y subrayó que se trata de animales que son sacrificados sin ningún tipo de control sanitario. Según explicó, esta práctica no impacta directamente en el productor de ganado vacuno, ya que los precios se encuentran sostenidos por el nivel de exportaciones, pero sí genera un serio riesgo para la salud pública.

Romano sostuvo que, en el caso del cerdo, la situación es especialmente delicada. “El cerdo lleva obligatoriamente un análisis de triquinosis por cada animal, que es costoso. Si sumamos impuestos, faena y controles, tenemos un 30 o 35% del costo”, explicó. Frente a esto, advirtió que quienes faenan en forma clandestina evitan esos gastos y terminan compitiendo de manera desleal.

Desde su rol como carnicero, remarcó que hoy resulta imposible para un comercio habilitado adquirir carne de origen dudoso. “Si entra la Policía Rural y encuentra un chancho con faena clandestina, el perjuicio es enorme. Por eso ya ni siquiera podemos tener ese tipo de mercadería cerca del local”, afirmó. En ese sentido, señaló que el refuerzo de controles sobre las carnicerías tuvo un efecto no deseado: “En vez de acabar con eso, terminó favoreciendo el mercado ilegal, que ahora se mueve más por redes sociales y marketplace”.

“La única forma de proteger al consumidor es comprar en lugares habilitados, donde se conozca el origen del producto"

Consultado sobre cómo puede protegerse el consumidor, Romano fue contundente: “La única forma es comprar en lugares habilitados, donde se conozca el origen del producto”. Y advirtió que cuando la carne se ofrece por fuera de los circuitos formales, sin controles ni documentación, el riesgo es asumido directamente por quien la consume.

“Alguien puede decir ‘yo compro donde quiero’, y está bien, pero tiene que saber que está asumiendo un riesgo sanitario”, concluyó, al tiempo que insistió en la necesidad de reforzar los controles en los puntos de venta informales y no solo en los comercios legalmente habilitados.