Así será la recolección de residuos para Navidad y Año Nuevo

Así será la recolección de residuos para Navidad y Año NuevoSociedad22/12/2025
Desde Agrotécnica Fueguina, compañía responsable de la recolección de residuos, informaron que por motivo de las celebraciones de Año Nuevo y Navidad, tanto en la ciudad de Salta como en San Lorenzo trabajarán con horarios especiales.
Ciudad de Salta
- Miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre: el servicio de recolección se prestará hasta las 12 horas.
- Jueves 25 de diciembre y jueves 1 de enero: el servicio se reanudará a partir de las 21 horas.
Municipio de San Lorenzo
- Miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre: se prestará un servicio especial de recolección hasta las 12.
- Jueves 25 de diciembre y jueves 1 de enero: no se brindará el servicio.
En este sentido la empresa recomendó respetar los horarios para evitar la acumulación de residuos y facilitar la limpieza durante las fiestas.
