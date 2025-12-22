Así será la recolección de residuos para Navidad y Año Nuevo

Desde Agrotécnica Fueguina, compañía responsable de la recolección de residuos, informaron que por motivo de las celebraciones de Año Nuevo y Navidad, tanto en la ciudad de Salta como en San Lorenzo trabajarán con horarios especiales.

Ciudad de Salta

Miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre: el servicio de recolección se prestará hasta las 12 horas.

Jueves 25 de diciembre y jueves 1 de enero: el servicio se reanudará a partir de las 21 horas.

Municipio de San Lorenzo

Miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre: se prestará un servicio especial de recolección hasta las 12.

Jueves 25 de diciembre y jueves 1 de enero: no se brindará el servicio.

En este sentido la empresa recomendó respetar los horarios para evitar la acumulación de residuos y facilitar la limpieza durante las fiestas.